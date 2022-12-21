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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Kadına şiddete ‘dur’ dedi, bıçaklandı

İstanbul’da sokak ortasında sevgilisini döven Ataberk Ö., kendisine müdahale eden Mehmet İ.’yi boğazından bıçakladı. Mehmet İ. şimdi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kadına şiddete ‘dur’ dedi, bıçaklandı
İstanbul Fatih'te bir vatandaş, kadına şiddete dur demek isterken ölümle burun buruna geldi.
Geçtiğimiz cumartesi, sevgili oldukları öğrenilen 23 yaşındaki Ataberk Ö. ile 18 yaşındaki Meltem Ç. sokak ortasında tartışmaya başladı. Ataberk Ö.'nün genç kadını darp ettiğini gören Mehmet İ. (36) olaya müdahale etti.
Mehmet İ.'nin genç kadına zarar vermemesi için sözlü uyarıda bulunduğu Ataberk Ö. "Si.. git, biz sevgiliyiz sana ne" diyerek küfretti. Ataberk Ö.'nün Meltem Ç.'yi darp etmeye devam etmesi üzerine Mehmet İ. araya girdi. Ancak bu kez Mehmet İ. ile Ataberk Ö. arasında kavga çıktı.
Kendisini savunmaya çalışan Mehmet İ., Ataberk Ö.'nün cebinden çıkardığı bıçakla boğazından, göğsünden ve kürek kemiğinden yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mehmet İ. çevredekilerin yardımıyla saldırganın elinden kurtuldu. Mehmet İ. ambulansla kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınırken Ataberk Ö. olay yerinden kaçtı.
Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki ifadesinde kız arkadaşıyla tartışmasına Mehmet İ.'nin müdahalesi üzerine aralarında arbede çıktığını ancak bıçaklama olayının gerçekleşmediğini iddia etti. Adliyedeki ifadesinde ise bu kez Mehmet İ.'nin alkollü olduğunu öne sürdü. Mahkeme saldırganın tutuklanmasına karar verdi. Mehmet İ. ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

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Kadına şiddete ‘dur’ dedi, bıçaklandı
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