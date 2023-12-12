Kadına şiddete ‘dur’ demişti... Ölümden dönen talihsiz adam sanığın tahliye edilmesine tepki gösterdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Aralık 2022 tarihinde Fatih'te Ataberk Özcan (23) ve sevgilisi Meltem Çağlar (19) tartıştıkları, sokaktan geçen set işçisi Mehmet İşçi'nin (47), kıza zarar verebileceğini düşünerek yanlarına geldiği anlatıldı. Mehmet İşçi'nin müdahalesine ilk tepkiyi ise Meltem Çağlar vererek İşçi ile tartışmaya başladığı daha sonra ise tartışmaya Ataberk Özcan'ın da dahil olduğu iki sevgili, sokağa doğru yürüyerek ilerledikleri kaydedildi.

SALDIRGAN GENÇ TUTUKLANDI

İddianamede, müşteki Mehmet İşçi'nin şüphelileri takip ettiği belirtildi. Çıkan arbedede şüphelilerin birlikte hareket ederek İşçi'yi itip yere düşürdükleri, Ataberk'in kesici bir aletle saldırdıkları kaydedildi. İşçi'nin tartışmadan sonra şüphelileri takip ettiği belirtildi. Çıkan arbedede şüphelilerin birlikte hareket ederek İşçi'yi itip yere düşürdükleri, Ataberk'in kesici bir aletle saldırdıkları kaydedildi. Saldırıdan sonra gözaltına alınan Ataberk Özcan tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, müşteki Mehmet İşçi ilk ifadesinde bıçağı erkeğin elinde gördüğünü, daha sonra kızın da elinde gördüğünü belirtti. Şüphelilerin suçlamaları reddettikleri anlatılan iddianamede, adli tıp raporuna göre yaralanmaların yaşamını tehlikeye soktuğu ifade edildi. Şüphelilerin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulanan iddianamede, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mayıs ayında hakim karşısında savunmasını gerçekleştiren tutuklu sanık Ataberk Özcan özetle; "Meltem ile kavga durumumuz yoktu. Sesimiz yüksek çıkmış olabilir. Mağdur, bize küfür etti. Cevap vermedim. Elinde bira poşeti vardı. Sarhoştu. Kötü bir şey yapmadığımız söyleyerek yolumuza devam ettik. Bizi takip etmeye devam etti" dedi. Aralarında küfürlü tartışma yaşandığını ileri süren sanık, "Meltem'e O.. diye bağırarak yumruk attı. Meltem yere düştü. Mağduru durdurmak için tekme attım ve boğuşmaya başladık" dedi. Yere düştükten sonra elinde bir acı hissettiğini ileri süren sanık, "Avcumun içinde bir kesik vardı. Meltem ile hemen uzaklaştık. Ben de bıçak yoktu. Mağduru bıçaklamadım." diyerek suçlamaları reddetti.

BİLİRKİŞİ RAPORU EKLENDİ

Diğer sanık Meltem Çağlar ise Ataberk Özcan ile tartıştıkların, mağdurun kendilerini küfür ettiğini, üzerlerinde bıçak olmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti. Olay anına ait kamera görüntülerini inceleyen bilirkişi raporunda, sanıklar tartıştığı esnada müştekinin yanlarına gittiği, konuşma esnasında sanık Meltem'in müştekinin üzerine doğru yürüdüğü esnada sanık Atarbek'in tutarak geriye doğru çektiği, sanıkların kaldırımdan yola inerek müştekinin yanından ayrıldığı, müştekinin de sanıkların arkasından yürümeye başladığı belirtildi.

OLAY ANLATILDI

Raporun devamında Mehmet İşçi'nin arkalarından geldiğini gören sanık Meltem'in yanına giderek göğsünden ittiğini, sanıkların yürümeye devam ettiği, sanık Ataberk'in arkasını döndüğü ve sol elini uzatarak müştekinin göğüs kısmına doğru bir hamle yaptığı ve müştekinin yanından uzaklaşmaya çalıştığı görüldüğü anlatıldı.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Kasım ayında görülen davada tutuklu sanık Ataberk Özcan, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Tahliye kararını öğrenen Mehmet İşçi karara tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

"KIZ TEK DARBEYLE BIÇAĞI KALBİME SOKTU"

Mehmet İşçi, "Evimin aşağısında bir çiftin tartıştığını gördüm. Tartışma sonra sokağın arasına gittiler, sokakta devam ettiler. Kadına şiddet uygulayacak diye gittim." dedi. Aralarında tartışma yaşandığını belirten İşçi, "Kız tek darbeyle bıçağı kalbime soktu. Çocuk tekme attı, ben yere düştüm. Üstüme çıktı, sırtımdan bıçaklamaya başlarken başladı. Yanımızdaki arabadan birisi çıktı. Çocuğu üzerimden aldı. Yoksa bıçaklamaya devam edecekti. Sonra ikisi birden kaçtılar." dedi.

"ARTIK KİMSEYE YARDIM EDEMİYORUM"

Kendisini bıçaklayan kişinin denetimli serbestlik ile bırakıldığını söyleyen Mehmet İşçi, "Suç işleyecek potansiyeldeki bir insan tekrar bana gelip aynı şeyleri yapabilir, evime gelip tehdit edebilir veya gece vakti önüme çıkabilir. Aynı olayı gördüm ve hemen uzaklaştım artık kimseye de yardım edemiyorum çünkü aynı şeyle de karşılaşabilirim. Adalet bekliyorum, suçlunun dışarıda değil içeride olması gerekiyor. Cezası ne ise almasını istiyorum." dedi.