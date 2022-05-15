Kadına şiddete ibretlik ceza

Aysun-Satılmış Acar çifti evliydi. Çift, yaklaşık 5 ay önce ayrılma karar aldı. Boşanma davası açan Aysun Acar, eşinin tehdit ve baskıları sonrası Aile Mahkemesine başvurarak bir de uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Satılmış Acar, 26 Şubat'ta 5 aydır kendisinden ayrı yaşayan temizlik işçisi eşi Aysun Acar'ın yaşadığı evi buldu. Kızıyla birlikte yaşayan Aysun Acar'ın evinin önüne giden Satılmış Acar, konuşmak istediğini belirterek eşi Aysun Acar'ı dışarı çağırdı.

BAHANEYLE YANINA ÇAĞIRIP, BIÇAKLADI

Aysun Acar, iki kızıyla birlikte dışarı çıktı. Kızlarının uzakta kalmasını talep eden Satılmış Acar, eşi ile yaklaşık 5 dakika konuştu. Konuşmanın ardından imam nikahı ile boşanacağını söyleyen Satılmış Acar, Aysun Acar'ı 4 yerinden bıçakladı. 3 gün yoğun bakımda kalan Aysun Acar, yıllarca şiddete maruz kaldığını belirterek, '"Elini koynuna soktu ve bıçağı çıkardı ardından 3-4 defa bıçağı bana sapladı. Özellikle kalbimin oraya doğru saplamaya çalıştı. Boğazıma da saplamaya çalıştı ama saplayamadı" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan eş Satılmış Acar, 'Yanında getirdiği bıçakla beni bıçaklayacaktı. Elinden almaya çalışırken bıçak Aysun'a saplandı' dedi.

TUTUKLANDI, JET HIZIYLA DAVA AÇILDI

Acar, ifadesi ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında ise savcılık, jet hızıyla 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açtı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Satılmış Acar, 'Bu olaydan dört yıl önce eşim benim yatağın altına sakladığı bıçakla bıçaklamıştı ben kendisine şikayetçi de olmamıştım. Müşteki ile imam nikahı mevzusunda buluştuk boş ol dememi istedi ben söylemedim ve duymamak için ellerim ile basımı tuttum bu sırada yanında getirdiği bıçak ile beni çenemden bıçakladı ben bıçağı elinden almaya çalışırken bıçak eşime saplandı bağırmaya başladı olay yerine gelenler beni darp ettiler kaburgam da yedi kırık oluştu kesinlikle eşimi öldürmeye teşebbüs etmedim' diyerek kendisini savundu.

EKMEK BIÇAĞINI ACIMADAN SAPLADI

Mahkemede ifade veren mağdur Aysun Acar, eşinin imam nikahı ile boşanacaklarını söyleyerek, "Evden ayrılalı 5 ay olmuştu. Tekrar geldi, son kez konuşmak istedi. Konuşmaya gittiğim zaman, 'İmam nikahıyla boşanalım. Bir hoca böyle yapmamı söyledi, önce arkanı dön ve kafanı göğe kaldır. Ben de bu şekilde seni boşayacağım' dedi. Ben o şekilde durdum, sonra koynundaki bıçağı hissettim. Böyle yapmasına gerek olmadığını söyledim. Koynunda ne olduğunu sordum, kalem olduğunu söyledi. Elini koynuna soktu ve bıçağı çıkardı ardından 3-4 defa bıçağı bana sapladı. Özellikle kalbimin oraya doğru saplamaya çalıştı. Boğazıma da saplamaya çalıştı ama nasıl saplayamadı hatırlamıyorum. Allah korudu. Ben iki elimle bıçağı tutmaya çalıştım. Sağdan soldan çocuklar geldi, o esnada beni eliyle boğmaya çalıştı. O esnada biraz nefes almaya çalıştım" şeklinde konuştu.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN EMSAL KARAR

31. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yargılamanın ilk duruşmasında jet hızıyla emsal niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme başkanı, karısını imam nikahı bahanesiyle yanına çağırıp, yalnız kaldıkları sırada 25 santimlik bıçağı art arta karın ve göğüs bölgesine saplayan satılmış Acar'ın tutukluluk haline devam kararı verdi. Ardından 'Kasten öldürme' suçunun plan dahilinde gerçekleştirdiği gerekçesiyle Acar'ı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapılmadı. İlk kez kadın cinayeti işlemeye teşebbüs eden sanık, ilk celsede üst sınırdan ceza aldı.