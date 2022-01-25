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Giriş Tarihi: 26.1.2022

Kadına şiddete karşı spora başladı, tacize uğradı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kadına şiddete karşı spora başladı, tacize uğradı
Mersin'de 16 yaşındaki Eda I., kadına şiddet olaylarından etkilenip 6 ay önce Muay Thai sporuna başladı. İddiaya göre Eda I., idman için gittiği spor salonunda iki çocuk babası Muay Thai eğitmeni Özer Y.'nin (40) cinsel tacizine uğradı.



Öğrencisini "klinç" hareketini gösterme bahanesiyle köşeye sıkıştıran Özer Y., Eda I.'yı taciz etti. Tacizden kurtulup evine giden Eda I. yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Eda I., telefonuna gelen mesajla ikinci kez şoke oldu. İddiaya göre Özer Y.'nin eşi, "Bunu başkalarına söyleme, ben sana yardımcı olacağım" şeklinde mesaj attı.



Eda I.'nın şikâyeti üzerine gözaltına alınan Özer Y., ifadesinin ardından serbest bırakılırken Muay Thai Federasyonu ise eğitmen hakkında soruşturma açtı. Eda I., "Kurtulmak istedim ama yapamadım. Dakikalarca cehennemi yaşadım" dedi.

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Kadına şiddete karşı spora başladı, tacize uğradı
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