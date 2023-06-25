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Giriş Tarihi: 25.6.2023

Kadına şiddete müdahale ederken can verdi

Kadına şiddete müdahale ederken can verdi
Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 381 Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında Vahit Y., kız arkadaşı ile tartışmaya başladı. Genç kıza şiddet uygulayan Vahit Y.'yi gören Özer Ç. olaya müdahale etti. Eve giden Vahit Y. silahla geri döndü ve Özer Ç.'ye kurşun yağdırdı. Kurşunlardan kurtulmaya çalışan Özer Ç. ve çevredekiler, Vahit Y.'nin elindeki silahı almaya çalıştı ancak silah peş peşe ateş aldı. Özer Ç. ve Vahit Y. yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kendi silahı ile vurulan Vahit Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Özer Ç., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kadına şiddete müdahale ederken can verdi
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