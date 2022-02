Yer: Kayseri! Kadına şiddeti esnaf affetmedi

Kayseri'de bir kadın sabah saatlerinde kaldırımda bekleyen bir kadın yanındaki erkeğin saldırısına uğradı. Genç kadının saldırıya uğradığını gören esnaf ise saldırgan erkeğe müdahale etti. Esnaf genç kadını saldırıdan kurtarırken, kaçan adamın peşinden gitti.

Merkez Melikgazi İlçesi İnönü Bulvarı üzerinde bir kadın yanında bulunan erkeğin saldırısına uğradı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi. Önce sözlü tartıştığı kadını daha sonra tekme ve tokat saldıran erkeğe durumu fark eden esnaf Yasin Dönmez müdahale etti. Dönmez'in müdahalesi ile kadını bırakan saldırgan bu kez esnaf ile kavga etti. Esnafın karşılık verdiği saldırgan daha sonra çareye kaçmakta buldu. Esnaf saldırganın peşinden giderken genç kadın ise olay yerinden uzaklaştı.

"ÜZERİNME DÜŞENİ YAPTIM"



Kadının çığlık seslerini duyar duymaz dışarı çıktığını belirten Yasin Dönmez; "Saat 6-6.30 civarı bir bayan çığlık atıyordu. Yanımdaki arkadaşım Samet hemen aşağıya koştu. Adamı bir şekilde püskürttük. Bence bu yaptığımız davranış özel bir şey olmamalıdır. Herkes bu şekilde davranmalıdır. Yani bu bir bayana, erkeğe, çiçeğe, böceğe değil herkese merhametle yaklaşılmalıdır. Kimse şiddet yanlısı olmamalıdır. Biz üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.