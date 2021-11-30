Kadına şiddetin son mağdurdu ’başsavcı’ oldu! Makam odasında öldürmeye çalıştı

MAKAM ODASINDA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Günlerce süren taciz ve takipler sonrası Doktor Taşçı, bir gün adliyeye geldi. Bir fırsatını bularak M.G.'nin makam odasına girdi. İkili arasında önce sözlü münakaşa yaşandı. Tartışma sırasında Selami Taşçı, iddiaya göre savcı kadını boğmaya çalıştı. Ölümden bir şekilde kurtulan savcının imdadına ise adliye görevlileri koştu. Savcı M.G. feci şekilde darp edildi.

BOYNUNDA BOĞULMA İZLERİ

Olay yerinde gözaltına alınan Doktor Taşçı, Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavi altına alınan savcının, boynunda boğma girişimine bağlı izler oluştu. 1 ay istirahat raporu verilen Cumhuriyet Savcısı, Hakimler Savcılar Kuruluna başvurarak görev yerinin değiştirilmesini talep etti. Talebi kabul edilen Cumhuriyet Savcısı M.G., başka bir ile görevlendirildi.