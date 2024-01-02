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Giriş Tarihi: 2.1.2024

Kadına tehdit mesajları gönderdi kocasına kurşun sıktı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kadına tehdit mesajları gönderdi kocasına kurşun sıktı
Denizli'de yaşayan Y.A. eşini rahatsız ettiği ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle A.A. ile konuşmak için çalıştığı okula gitti. Y.A., eşini rahatsız ettiği için tartışma yaşadığı A.A.'ya tokat attı. A.A. ise yaşanan boğuşma sırasında Y.A.'yı silahla bacağından vurdu. Olayla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık A.A. hakkında silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından kamu davası açtı.
Denizli 12. Asliye Ceza Mahkemesi, A.A.'nın silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay, kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluklarına karar verdi. Sanık A.A., ilk derece mahkemesinin kararını bir üst mahkeme olan istinafa taşıdı.
Antalya BAM 1. Ceza Dairesi, sanığın atılı suçlardan beraatine karar verdi. Bunun üzerine Y.A., Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını temyiz etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, sanık lehine meşru savunma ve meşru savunmada sınırın aşılması koşulları oluşmadığı halde hükümler kurulmasının hukuka aykırı olduğunu, bu gerekçeyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin beraat kararının bozulmasına karar verdi.

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Kadına tehdit mesajları gönderdi kocasına kurşun sıktı
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