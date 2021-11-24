Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz devam edecek

Bakan Yanık, günümüzün en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olan kadına yönelik şiddetin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veren ve ülkelerin öncelikli olarak çözmesi gereken önemli bir toplumsal sorun olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye hassasiyetle eğilmek gerektiğinin altını çizen Yanık, kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAĞIZ

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bir mutabakat ve uygulama birliği sağlamak için gereken öncelikli politikaları belirledikleri 3 ulusal eylem planını başarıyla uyguladıklarını belirten Bakan Yanık, "Şimdi de yeni eylem planımızda mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımızı da 1 Temmuz'da Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kamuoyu ile paylaştık. Eylem planımızı, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medya mensuplarının, uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırladık. Toplam 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırdığımız eylem planımız ile kadına yönelik şiddetle mücadelede, üzerimize düşen görevi yapmak konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Bakan Derya Yanık, 23 Haziran 2021 tarihinde 81 İl Müdürlüğüne "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu iç genelge gönderdiklerini kaydederek, "Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz" dedi.

ŞİDDET MAĞDURLARININ KORUNMASI

Şiddet uygulayan ve yüksek can güvenliği riski olan şiddet mağdurlarının birlikte takip edildiği elektronik kelepçe uygulamasını 81 ilde yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Bakan Yanık, elektronik kelepçe kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmeliği 4 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe koyduk. Yönetmelikle, şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliğini arttıracağız" değerlendirmesinde bulundu.



2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE EĞİTİM

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için 2007 yılından itibaren eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, "1 milyon 354 bin er ve erbaşa, 338 bin kolluk, 159 bin sağlık ve 106 bin din görevlimiz ile 75 bin diğer kamu görevlileri olmak üzere 2 milyondan fazla kişiye eğitim ve seminerler verdik" diye konuştu.



"ŞÖNİM'LERDE 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE HİZMET

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin (ŞÖNİM) herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde tedbirlerini alarak çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ettiklerini kaydeden Bakan Yanık, "ŞÖNİM'lerimiz 81 ilimizde hizmet veriyor. ŞÖNİM'lerde, kuruldukları günden bugüne kadar yaklaşık 831 bin kadın, 68 bin erkek ve yaklaşık 107 bin çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişiye hizmet verdik" şeklinde konuştu.



YENİ BİR HİZMET BEDELİ



2021 yılı Ekim ayı itibarıyla 112'si Bakanlığa bağlı olmak üzere ülke genelinde hizmet veren 149 kadın konukevinde 3.624 kapasite ile hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Derya Yanık, 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlar için de yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini belirtti. Yanık, "Türkiye'de ilk defa Ankara ve İstanbul'da 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk" dedi. Bakanlığa bağlı 374 Sosyal Hizmet Merkezinde (SHM) Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları oluşturduklarından bahseden Bakan Yanık, bu sayede kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki koruyucu ve önleyici hizmetlerin, SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ile daha etkin ve ulaşılabilir hale geldiğini vurguladı.

VERİ PAYLAŞIMI



Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurum ve kuruşlar arası işbirliğini artırmanın en temel yollarından birinin veri entegrasyon çalışmaları olduğundan bahseden Bakan Yanık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile veri paylaşımının sağlanmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Yanık "ŞÖNİM'lerimizin kullandığı Aile Bilgi Sistemimize mahkemeler tarafından alınan tedbir kararları ile kolluk birimlerinde doldurulan 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formları' anında ulaşmaktadır. Anlık veri akışıyla, hizmet sürecini ivedilikle başlatıp, mağdurlarımıza yönelik destek ve yönlendirme hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin verebiliyoruz" diye konuştu.

RİSK ANALİZ

Kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlerin niteliğini arttıracak Risk Analiz ve Yönetim Modülünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara başladıklarının altını çizen Bakan Yanık, "18 ilde pilot uygulamasını başlattığımız modülü 81 ilde yaygınlaştırdık. Risk Analiz Ölçeği ile tespit edilen risk düzeyine göre vakaya özel risk yönetimi planı geliştirerek, şiddet mağduruna yönelik sosyal hizmetlerimizi 'doğru tespit', 'nitelikli hizmet', 'etkin müdahale' zinciriyle güçlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.