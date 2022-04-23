Kadını asfalt yolda sürükleyen kapkaççı ve suç ortağı yakalandı

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin bir çok suçtan kaydı bulunan N.E. (20) ve 17 yaşındaki A.K.,'nın olduğunu tespit etti. Polis zanlıları evlerinde yakalayarak gözaltına alırken N.E.'ninde çantasıyla cep telefonunu buldu. A.K. çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken N.E. sorgusunda suçunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.