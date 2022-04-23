Kadını asfalt yolda sürükleyen kapkaççı ve suç ortağı yakalandı

Adana'da 1'i çocuk 2 hırsız işe gitmek için yolda yürüyen 2 kadının çantasını 15 dakika arayla kapkaç yöntemiyle çaldı. Polis, yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında zanlıların kimlikleri tespit etti. Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar tutuklandı.
2 KADININ ÇANTASINI ÇALDI
Kapkaç olayları merkez Çukurova ilçesinde bulunan Beyazevler ve Toros mahallerinde 15 dakika arayla medyana geldi. Motosikletli 2 şüpheli sabah saatlerinde yola çıkarak kendisine kurban arama başladı. Şüpheliler ilk olarak 26 yaşındaki D.Ö.'nün arkasından yaklaşarak içerisinde 500 lira nakit para bulunan çantayı alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Genç kadın polisi arayarak yardım istedi.
YERDE SÜRÜKLEDİ
Kapkaç olayından 15 dakika sonra N.Ü.'nün arkasından yaklaşan şüpheli kadının kolundaki çantayı almak istedi. Çantasını vermek istemeyen N.Ü., kapkaççıya karşı direnmeye çalışınca asfalt yola düştü. Şüpheli, N.Ü.'yü yerde sürükledi. İçerisinde bin 500 lira ve cep telefonu bulunan çantayı alıp ileri de bekleyen arkadaşının motosikletine binerek kayıplara karıştı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin bir çok suçtan kaydı bulunan N.E. (20) ve 17 yaşındaki A.K.,'nın olduğunu tespit etti. Polis zanlıları evlerinde yakalayarak gözaltına alırken N.E.'ninde çantasıyla cep telefonunu buldu. A.K. çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken N.E. sorgusunda suçunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.