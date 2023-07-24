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Giriş Tarihi: 25.7.2023

Kadını döverek bayıltan cani tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kadını döverek bayıltan cani tutuklandı
İstanbul Esenyurt'ta cumartesi günü Ş. D, sokak ortasında tartıştığı D.S. isimli kadını bayıltana kadar darp edip yerlerde sürükledikten sonra park halindeki minibüse zorla bindirmeye çılıştı. Olaya müdahale eden vatandaşları "Yarın sabah sizin için geleceğim" şeklinde tehdit eden ve hakkında 11 suç kaydı bulunan D. tutuklanırken, yanında bulunan Elif I. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. D.S.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, savcılık soruşturmasına müdahil olup hukuki süreci takip edeceklerini açıkladı.

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Kadını döverek bayıltan cani tutuklandı
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