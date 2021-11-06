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Giriş Tarihi: 7.11.2021

Kadını felç eden dayak

Kadını felç eden dayak
İSTANBUL Beyoğlu'nda Zehra Meraklı (23) 24 Ekim'de ablasının nişan yemeğinden sonra bacaklarını geçişi kapatacak şekilde uzattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğradı. Meraklı'nın aldığı darbeler sonucunda yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. Dehşeti anlatan Meraklı "Arkadan enseme vurdu. Düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim, işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten" dedi. DHA
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Kadını felç eden dayak
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