Kadını felç eden dayak

İSTANBUL
Beyoğlu'nda Zehra Meraklı (23) 24 Ekim'de ablasının nişan yemeğinden sonra bacaklarını geçişi kapatacak şekilde uzattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğradı. Meraklı'nın aldığı darbeler sonucunda yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. Dehşeti anlatan Meraklı "Arkadan enseme vurdu. Düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim, işe geç kaldım diye gözümü açtım. Kafatasımda, yüzümün çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık var, sol tarafım da kısmi felç zaten" dedi. DHA