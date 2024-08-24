Kadının çantasını çalan hırsız boş arazide kıskıvrak yakalandı

İstanbul'un Esenyurt Mevlana Mahallesinde devriye gezen polis ekipleri yolda S.K. isimli kadının elindeki çantasını almaya çalışan Yiğit E.E. ile karşılaştı. Kadının imdat çağrısına Mevlana Polis Merkez Grup Amirliği ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu.

S.K. isimli kadının elindeki çantayı kapan Yiğit E.E. isimli şahıs ile arbede sonrasında olay yetinin arkasındaki molozlarla dolu boş arsaya doğru kaçmaya başladı. Çantası çalınan S.K. yerde oturup yardım isterken polis çantayı kapıp kaçan ve otluk alana doğru kaçan şüphelinin peşine düştü. Şüpheli şahıs molozların arasında kaçarken ayağının kayması sonucu düşünce polis kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheli Yiğit E.E. Kapkaç yaptığı çanta ile birlikte Mevlana Polis Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheli Yiğit E.E. yapılan adli işlemlerin akabinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine teslim edildi.