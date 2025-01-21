Adana’da ensesinden vurduğu kadının bileziklerini çaldı: Altınları bozdururken yakalandı!

Adana'nın Feke ilçesinde 1 ay önce Müyesser Kızıloluk'u (52) ensesinden vurarak kolundaki 25 ile 30 gram ağırlığındaki iki altın bilezikle cep telefonunu çalan Mustafa Kaan Ergen (37) polis tarafından Gaziantep'te altınları bozdurmak isterken suçüstü yakalandı. Şüpheli Ergen, "Kadını tanıyordum. Onu çarşıda kolunda altın bileziklerle görünce hırsızlık yapmaya karar verdim. Güvenlik görevlisiyim ama bir süredir işsiz olduğum için paraya ihtiyacım vardı. O gün evin önünden geçerken de kapının açık olduğunu fark edince içeri girdim. Niyetim, eve girip sadece altınları çalmaktı. İçeri girdim, ancak mutfaktan ses gelince oraya yöneldim. Kadın mutfaktaydı ve sırtı dönüktü. Ben de silahımı çıkartıp tek el ateş ederek ensesinden vurdum. O yerde yatarken de kolundaki altın bilezikleri çıkartıp aldım. Sonra da kaçtım. Adana ile Gaziantep arasında fiyat farkı vardı. Daha yüksek fiyattan satmak için Gaziantep'e gittim" diye ifade verdiği öğrenildi. 'Kasten öldürme', 'konut içerisinde silahlı yağma' suçlarından hakim karşısına çıkan zanlı tutuklandı.

ENSESİNDEN VURULMUŞ HALDE

Olay, 22 Aralık'ta Feke'nin Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde tek yaşayan Müyesser Kızıloluk mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kızıloluk'u Feke Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıloluk Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

İKİ KEZ ALTIN BOZDURMAK İSTEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, olay saatinde mahalleye giren ve yaklaşık 5 dakika sonra geldiği yöne geri dönen Mustafa Kaan Ergen'den (37) şüphelenerek, zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı. Güvenlik görevlisi olduğu ve olaydan 2 ay önce işten çıkarıldığı tespit edilen Ergen'in Adana'da iki kez kuyumcuda altın bozdurmak istediğini ancak vazgeçtiğini belirleyen polis, zanlının daha sonra Gaziantep'e gitmek için yola çıktığını öğrenince takibe başladı.

ALTINLARI BOZDURURKEN SUÇÜSTÜ

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aracı bozulan ve daha sonra çekici yardımıyla Gaziantep'e ulaşan şüpheli Ergen, burada aracını sanayiye bıraktıktan sonra Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Hacı Veli Cami Caddesi'ndeki kuyumcuya gitti. Burada bileziklerden birini bozduran zanlı, polis ekiplerine suçüstü yakalandı. Diğer çalıntı bilezik de cüzdanından çıkan şüpheli, sorgulanmak üzere Adana'ya getirildi. Şüphelinin yakalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"TEK EL ATEŞ EDEREK ENSESİNDEN VURDUM"

Gözaltına alınan Mustafa Kaan Ergen, önce suç aletinin yerini söyledi sonra da suçunu itiraf etti. Ergen, "Kadını tanıyordum. Onu çarşıda kolunda altın bileziklerle görünce hırsızlık yapmaya karar verdim. Güvenlik görevlisiyim ama bir süredir işsiz olduğum için paraya ihtiyacım vardı. O gün evin önünden geçerken de kapının açık olduğunu fark edince içeri girdim. Niyetim, eve girip sadece altınları çalmaktı. İçeri girdim, ancak mutfaktan ses gelince oraya yöneldim. Kadın mutfaktaydı ve sırtı dönüktü. Ben de silahımı çıkartıp tek el ateş ederek ensesinden vurdum. O yerde yatarken de kolundaki altın bilezikleri çıkartıp aldım. Sonra da kaçtım. Adana ile Gaziantep arasında fiyat farkı vardı. Daha yüksek fiyattan satmak için Gaziantep'e gittim" dediği ileri sürüldü.

KADININ HAYATI TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Kaan Ergen, 'kasten öldürme', 'konut içerisinde silahlı yağma' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır yaralanan Müyesser Kızıloluk'un ise Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.