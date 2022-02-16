Kadının kasığından vuran zanlı tutuklandı

Adana'da 23 yaşındaki E.M.M. iddiaya göre, 2 arkadaşıyla buluşup, uyuşturucu madde kullandı. Bir süre sonra Batuhan K., bin lirasını çaldığını öne sürdüğü E.M.M. ile tartışmaya başladı ve tabancayla genç kadına ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun E.M.M.'nin kasığına isabet etti. Hastaneye kaldırılan E.M.M.'nin tedavisi sürerken, saldırgan Batuhan K. da tutuklandı.

UYUŞTURUCU ALDILAR

Olay, 8 Şubat'ta merkez ilçe Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; E.M.M., arkadaşları Batuhan K. (24) ve Harun K. (32) ile iki katlı müstakil bir evde buluşup, burada onlarla birlikte uyuşturucu almaya başladı. Batuhan K., bir süre sonra bin lira parasını çaldığını öne sürdüğü genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; Batuhan K., yanında taşıdığı tabancayı çıkartıp E.M.M.'ye ateş etti. Kasığından vurulan genç kadın, kanlar içinde yerde kalırken, Batuhan K. ve Harun K. da onu ölüme terk edip, olay yerinden kaçtı.

ÖLÜME TERK EDİP KAÇTILAR

Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. E.M.M., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis de kaçıp izlerini kaybettiren zanlıların peşine düştü. Çabalar sonuç verdi. Her iki şüpheli de saklandıkları evlerde kıskıvrak yakalandı. Batuhan K., polis merkezindeki sorgusunda; genç kadının bin lira parasını çaldığını bu nedenle tartıştıklarını ve tabancayla ateş ederek vurduğunu söyledi. Batuhan K., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Harun K. da 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.