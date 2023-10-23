Haberler Yaşam Haberleri Kadının saçından tutup yerde sürükledi, “Bir anda aklıma geldi, yaptım” dedi
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:03 Son Güncelleme: 23.10.2023 10:15

Kadının saçından tutup yerde sürükledi, “Bir anda aklıma geldi, yaptım” dedi

Adana’da üniversite öğrencisi kadını saçından tutarak yerde sürükledikten sonra içerisinde 300 lira para bulunan çantasını gasp eden şüpheli yakalandı. Gaspçı “Bir anda aklıma geldi, yaptım” diye ifade verdi, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kadının saçından tutup yerde sürükledi, “Bir anda aklıma geldi, yaptım” dedi

Adana'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kadını saçından tutarak yerde sürükledikten sonra içerisinde 300 lira para bulunan çantasını gasp ettiği iddia edilen Kemal K. (28), polis tarafından yakalandı. Sporda şiddet gibi suçlardan kaydı bulunan şüpheli emniyette "Kaldırımda yürürken, çantalı kadını gördüm. Bir anda aklıma geldi, yaptım" dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

YERDE SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Olay, 16 Ekim'de Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evine dönen üniversite öğrencisi E.N.A. (20), Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yürüdüğü sırada arkasından bir kişi takip etti. Genç kadının çantasını almaya çalışan şüpheli, direnmesi üzerine E.N.A.'yı yere düşürdü. Kısa süreli arbedenin ardından E.N.A.'yı saçından tutarak sürükleyen şüpheli, içinde 300 TL bulunan çantayı alıp, metro durağına kaçtı.

SUÇ KAYDI: SPORDA ŞİDDET

Olay anı bulvardaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Kolunda ve bacaklarında sıyrıklar oluşan E.N.A., polise ihbarda bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin, 'sporda şiddet' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydı bulunan Kemal K. olduğunu tespit etti. Seyhan ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen Kaynar, polisin baskınıyla yakalandı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Emniyete götürülen şüpheli Kemal K. ifadesinde, "Kaldırımda yürürken, çantalı kadını gördüm. Bir anda aklıma geldi, yaptım" dediği bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AFAD deprem açıklaması! 7 il etkilenecek
İP’li Vekil Çömez’den ırkçı paylaşım! Gazze için gönüllü olan doktorları böyle hedef aldı
İsrail ordusundan Netanyahu tepkisi: Utanç verici!
‘Prenses gibi büyüdüm’
İsmail Kartal'dan o oyuncuya flaş eleştiri: "Takıma geç katıladı, kamp geçirmedi"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
Volkan Demirel'den flaş sözler: "Hatalı olan bendim"
Erdek'te 10 bin lüfer balığı ağlara takıldı
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadının saçından tutup yerde sürükledi, “Bir anda aklıma geldi, yaptım” dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA