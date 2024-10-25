‘Kadının Sesi Derneği’ ile 7 yılda 20 bin kadın ve çocuğa umut oldu

Antalya'da yaşayan İnayet Öztürk, 2017 yılında kurduğu "Kadının Sesi derneği" ile bugüne kadar 20 bin çocuk ve kadının yardımına koştu. Gece gündüz durmadan kadınların ve çocukların yardımına komaya devam eden 7 yıl önce kurduğu "Kadının Sesi Derneği" kısa sürede 23 bin üyeye ulaştı. Üyeleri aracılığı ile binlerce kimsesiz çocuğa yardım eli uzatan Öztürk, ilçe ve kasabaları dolaşarak yaşlı ve bakıma muhtaç insanları da yalnız bırakmıyor. Sosyal paylaşım sitesinde 23 bin gönüllüsü ile Antalya ve ilçelerinde birçok evin kapısını çalan Öztürk'e yardım ekibi de destek oluyor. Yaşlı insanların evlerinin boyasını yapıyor.

Aslen Gaziantepli… gittiği köy okulundan etkileniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YOLLARDA

İnayet Öztürk başlattıkları kampanyalarla köy okullarında okuyan öğrencilerle öğrencilerin aileleriyle görüşerek tek tek ihtiyaçlarını belirliyor. Köy okullarına kütüphane kuruyor. Okul bahçelerinde oyun alanları kurarak düzenleme yapıyor. Ardından hayırsever ve gönüllülerin katkısı ile çocukların kırtasiye, giyecek ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılıyor. Sadece Antalya'da değil Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Öztürk, "Bize ulaşan kim olursa adresini alıyoruz. Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri bu sayfada buluşup birbirlerine destek oluyorlar." dedi.

KADINLARIN YARDIMINA KOŞUYOR

Kadını Sesi gurubu üyeleri ayrıca taşrada kalan zor durumdaki kadınlarında yardımına koşuyor. Kilisli öğretmen bir çiftin evladı olduğunu belirten Öztürk, "Deprem bölgesindeki ailelerin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Sadece yardım yapmıyoruz. Kadınları üretime yönlendiriyoruz. Huzur evindeki büyüklerimizle çocuk esirgeme kurumu çocuklarımız ile geziler etkinlikler düzenliyoruz. Askere gidemeyen, gelinlik giyemeyen özel kardeşlerimize merasim düzenliyoruz." diye konuştu.