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Giriş Tarihi: 4.8.2023 09:44 Son Güncelleme: 4.8.2023 10:02

Kadının sırt çantasındaki telefonu çalan yankesici kameraya yakalandı

Adana'da yolda yürüyen bir kadının sırt çantasındaki cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan 37 yaşındaki Abdurrahman D., yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kadının sırt çantasındaki telefonu çalan yankesici kameraya yakalandı

Olay, 25 Temmuz'da Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Çocuklarıyla birlikte alışverişe çıkan D.Y. (23) isimli kadın, eve dönmek için otobüs durağına yürüdüğü sırada bir şüpheli takip etmeye başladı. Şüpheli, kadının dalgınlığından faydalanıp, sırt çantasının cebindeki, cep telefonunu çaldı. Kadın yankesiciliği fark etmezken, şüpheli ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜRÜRKEN YAKALANDI

Eve döndüğünde cep telefonunun çalındığını fark eden D.Y., polise giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, D.Y.'nin gezdiği güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Abdurrahman D. (37) olduğunu tespit etti. Polis, Abdurrahman D.'yi Sefa Özler Caddesi üzerinde yürürken yakaladı.

İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen Abdurrahman D., ifadesinde, yankesicilik yaptığını kabul edip, cep telefonunu tanımadığı birine sattığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kadının sırt çantasındaki telefonu çalan yankesici kameraya yakalandı
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