Kadınlar dikkat!

ABD'de yapılan çalışma, kadınların âdet (regl) döneminde kullandığı tamponların zararlı metaller içerdiğini ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre tamponlar, kurşun, arsenik ve çinko da dahil olmak üzere çeşitli metal konsantrasyonları içeriyor. Araştırmacılar, 14 farklı tampon markasında 16 metali değerlendirdi. Değerlendirilen tüm metallerde 'ölçülebilir konsantrasyonlar' tespit edildi. Bu metaller arasında kurşun, kadmiyum ve arsenik gibi toksik metallerin yanı sıra diğer metallere kıyasla yüksek seviyelerde kalsiyum ve çinko yer alıyor.