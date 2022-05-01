Kadınlar ekmek satarak 4 milyonluk cami inşa etti

BURSA'DA Orhaneli'ne bağlı Başköy halkı, eskiyen camilerinin yerine yeni bir cami yapmak için kolları sıvadı. 2 yıl önce caminin temeli atıldı. Köyün kadınları da caminin biran önce bitmesi için köylerindeki fırınlarda hayırseverler tarafından gönderilen unları yoğurarak ekmek yapıp, bu ekmekleri Bursa'da satmaya başladı. Camiyi yaptırmak için 2.5 yıl boyunca her gün 10 fırın ekmek yapıp satan kadınların destekleriyle yapılan 4 milyon liralık cami ibadete açıldı. Hayırseverlerin de destek olması sayesinde camide ibadet etmeye başlandı. İHA