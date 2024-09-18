Kadınlar erkeklerden 5 yıl fazla yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı. Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74.7, kadınlarda 80 yıl olarak saptandı. Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.3 yılı buluyor. 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49.1 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46.6 yıl, kadınlarda 51.5 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4.9 yıl olarak hesaplandı. Türkiye genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.1 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 27.8 yıl, kadınlarda 32.3 yıl olarak tespit edildi.Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il, 80.8 yıl ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 79.7 yıl ile Şırnak ve Mardin takip etti. Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76.1 yıl ile Kilis olarak belirlendi.