Kadınlar gününde kıskançlık kurbanı oldu

Diyarbakır'da, aynı zamanda arkadaş olan 25 yaşındaki Serkan Karaman ile aynı yaştaki Bülent Arpacı, 8 Mart günü telefonla aralarında bir tartışma yaşandı. İki arkadaş bir süre tartıştıktan sonra telefonları kapattı. Ardından Serkan Karaman, ortak arkadaşları olan Merve Nur Yararlık (22) ile telefonla görüşerek iftardan sonra Bağlar ilçesindeki AVM'de bulunan bir kafeye kahve içmeye davet etti. İkili, iftardan sonra söz konusu kafede buluştu. Yararlık telefonla selfie çekerek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

KAFEYİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDI

Bu paylaşımı gören Bülent Arpacı, silahını alarak iki arkadaşın bulunduğu kafeye gitti. Yüzünü atkı ile saran Arpacı, peş peşe ateş etti. Merve Nur Yararlık, boynuna isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Karaman ise omzuna isabet eden mermiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri incelemesinin ardından Serkan Karaman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merve Nur Yararlık ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından genç kız, yakınları tarafından dün sabah erken saatlerde gözyaşları arasında Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



KATİLDEN PİŞKİN SAVUNMA

Polis, Serkan Karaman'ın hastanedeki tedavisi sürerken ifadesini aldı. Karaman, Bülent ile arkadaş olduklarını belirterek, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan bir süre sonra olayın gerçekleştiğini ifade etti. Bülent Arpacı, gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Arpacı ilk ifadesinde, "Ben Serkan'ı vurmak istedim ama yanlışlıkla Merve'yi vurdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.