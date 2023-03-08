Haberler Yaşam Haberleri Kadınlar gününde koca dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:58 Son Güncelleme: 8.3.2023 11:04

Kadınlar gününde koca dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı

Batman'da Kadınlar Günü'nde cani koca önce evini ateşe verdi, ardından boşanma aşamasındaki eşini öldürdü. Olayda seken kurşundan 17 yaşındaki bir genç kız ise yaralandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Kadınlar gününde koca dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı

Batman merkez Belde mahallesinde yaşanan olayda, Murat Atılgan bir süredir eşi Tuba Atılgan ile yaşadığı problemler ve boşanma süreci nedeniyle bunalıma girdi. Eşi Murat Atılgan tarafından uygulanan şiddet nedeniyle Tuba Atılgan, baba evine sığındı. Bunalıma giren cani koca önce evini ateşe verdi, ardından silahla eşinin peşine düştü. Kuaför olduğu belirtilen talihsiz kadın minibüs durağında beklerken kocası tarafından silahla ateş altına alındı.

Genç kadın olay yerinde ölürken minibüs bekleyen 17 yaşındaki kız öğrenci ise seken kurşunla yaralandı. Eşi tarafından öldürülen Tuba Atılgan'ın cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılırken, olay yerinde seken kurşunla yaralanan kız öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan cani koca ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
Meral Akşener AFAD'ı eleştireyim derken rezil oldu: Nereye bağlı bilmiyorum
SON DAKİKA | Meral Akşener 6'lı koalisyonda kriz çıkaran toplantıyı anlattı: Ben değil masa kalktı!
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
İngiliz Reuters'dan yeni senaryo: 6'lı koalisyona seçim stratejisi biçtiler!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlar gününde koca dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA