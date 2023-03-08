Kadınlar gününde koca dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı

Batman merkez Belde mahallesinde yaşanan olayda, Murat Atılgan bir süredir eşi Tuba Atılgan ile yaşadığı problemler ve boşanma süreci nedeniyle bunalıma girdi. Eşi Murat Atılgan tarafından uygulanan şiddet nedeniyle Tuba Atılgan, baba evine sığındı. Bunalıma giren cani koca önce evini ateşe verdi, ardından silahla eşinin peşine düştü. Kuaför olduğu belirtilen talihsiz kadın minibüs durağında beklerken kocası tarafından silahla ateş altına alındı.

Genç kadın olay yerinde ölürken minibüs bekleyen 17 yaşındaki kız öğrenci ise seken kurşunla yaralandı. Eşi tarafından öldürülen Tuba Atılgan'ın cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılırken, olay yerinde seken kurşunla yaralanan kız öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan cani koca ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.