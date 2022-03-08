Kadınlar Günü’nde korkunç olay! ’Neden yuvamızı yıktın’ dedi bıçakladı!

Merkez Melikgazi eşinden boşanan Y. T, konuşmak için Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda çalışan eski kayınvalidesi E. G ile konuşmaya gitti.
Bu sırada çöp dökmek için dışarı çıkan E. G ile Y. T arasında tartışma çıktı. Y. T boşanmaların sebep olduğunu iddia ettiği eski kayınvalidesine "Neden yuvamız yıktın" dedi.
Daha sonra yanında getirdiği bıçakla kayınvalidesini bıçaklayan Y. T olay yerinden uzaklaştı. E. G çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken Y. T ise polis merkezine giderek teslim oldu.