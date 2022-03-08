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Giriş Tarihi: 8.3.2022 15:55 Son Güncelleme: 8.3.2022 16:02

Kadınlar Günü'nde korkunç olay! 'Neden yuvamızı yıktın' dedi bıçakladı!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kadınlar Günü’nde korkunç olay! ’Neden yuvamızı yıktın’ dedi bıçakladı!

Kayseri'de bir süre önce eşinden boşanan Y. T, boşanmaların neden olduğunu iddia ettiği eski kayınvalidesini kadınlar gününde bıçakladı.

Merkez Melikgazi eşinden boşanan Y. T, konuşmak için Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda çalışan eski kayınvalidesi E. G ile konuşmaya gitti.

Bu sırada çöp dökmek için dışarı çıkan E. G ile Y. T arasında tartışma çıktı. Y. T boşanmaların sebep olduğunu iddia ettiği eski kayınvalidesine "Neden yuvamız yıktın" dedi.

Daha sonra yanında getirdiği bıçakla kayınvalidesini bıçaklayan Y. T olay yerinden uzaklaştı. E. G çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken Y. T ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kadınlar Günü'nde korkunç olay! 'Neden yuvamızı yıktın' dedi bıçakladı!
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