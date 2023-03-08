Haberler Yaşam Haberleri Kadınlar Günü’ne özel mesai… Karanfillerle kutladılar…
Giriş Tarihi: 8.3.2023 15:41

Kadınlar Günü’ne özel mesai… Karanfillerle kutladılar…

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel mesai yaptı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; KADES broşürleri dağıttıkları kadınlara karanfiller hediye etti. Kadınlar hem polislere hem İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür etti.

Emir SOMER Emir SOMER
Kadınlar Günü’ne özel mesai… Karanfillerle kutladılar…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tam gün mesai yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde 39 ilçede kadınlara yönelik çalışmalar yürütüldü.

İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmeler yaptı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; Eminönü Meydanı'nda Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) farkındalığın artırılması için anlatımlarda bulundu. Cep telefonlarında KADES Uygulaması bulunmayan kadınların KADES Uygulaması'nı indirmeleri ve KADES'e giriş yapmaları sağlandı. Broşürleri dağıtılan KADES Uygulaması'nın geniş kapsamlı tanıtımı da yapıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş adına da kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, kendilerine karanfil veren polislere ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! Marmara Tekirdağ açıklarında deprem
Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
Geçici işçi kadro sorunu tarih oluyor! Meclis'e intikal etti: Bakan Bilgin'den zam açıklaması
Son dakika: Meral Akşener'in 'iki yüzlü' siyaseti! Deprem duyarlılığı 1 dakika sürdü
Meral Akşener kendi açıklamasını yalanladı! Tuhaf savunma, sessizliğe büründüler...
SON DAKİKA: CHP'li Yarkadaş 6'lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık
Son dakika: Bakan Bilgin'den flaş EYT ve geçici işçi düzenlemesi açıklaması
Habertürk'ten tam gaz operasyon! Şimdi de TOGG'u hedef aldılar! Sosyal medyada tepki yağdı...
CHP'li Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı! İYİ Parti'den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?
Meral Akşener AFAD'ı eleştireyim derken rezil oldu: Nereye bağlı bilmiyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlar Günü’ne özel mesai… Karanfillerle kutladılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA