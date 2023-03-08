Kadınlar Günü’ne özel mesai… Karanfillerle kutladılar…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tam gün mesai yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde 39 ilçede kadınlara yönelik çalışmalar yürütüldü.

İlçe emniyet müdürlüklerine bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmeler yaptı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; Eminönü Meydanı'nda Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) farkındalığın artırılması için anlatımlarda bulundu. Cep telefonlarında KADES Uygulaması bulunmayan kadınların KADES Uygulaması'nı indirmeleri ve KADES'e giriş yapmaları sağlandı. Broşürleri dağıtılan KADES Uygulaması'nın geniş kapsamlı tanıtımı da yapıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş adına da kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, kendilerine karanfil veren polislere ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür etti.