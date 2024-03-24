Kadınlar halı sahada sosyalleşıyor

Futbolu ilk kez deneyimlemek isteyen kadınlar, Arkadaşını Al Gel Platformu organizasyonuyla halı sahada buluşup skor olmaksızın maç yapıyor, eğlenerek sosyalleşiyor. Psikolog Derya Kaya'nın 2022 yılında TFF'de aday hakemken ilk önce birkaç kız arkadaşıyla gerçekleştirdiği halı saha maçı organizasyonları, zamanla çevrelerine yayıldı ve sosyal medya aracılığıyla daha da geniş kitlelere ulaştı. Kadınlar ister tek başlarına ister arkadaşlarıyla takım halinde katıldıkları futbol maçları, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Malatya, Sakarya, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te de düzenleniyor. Bu illerdeki maçlara da katılım yoğun oluyor.