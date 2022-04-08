Kadınlar için mücadele verdi kadın cinayetine kurban gitti

İstanbul Şile'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla öldürülen 33 yaşındaki iki çocuk annesi Gözde Çelen'in, önceki dönem AK Parti Çekmeköy Mimarsinan Kadın Kolları Başkanı olduğu ortaya çıktı. Kadına şiddete karşı verdiği mücadeleyle bilinen Gözde Çelen, eşi Mustafa Çelen'le boşanma aşamasındaydı. Mustafa Çelen, önceki gün bir otomobil kiraladı ve konuşmak amacıyla eşini Şile'ye götürdü. Vadi Plajı Yolu üzerinde çıkan tartışmada, Mustafa Çelen, karısı Gözde Çelen'i 9 bıçak darbesiyle katletti. 8 ve 10 yaşlarında iki çocuk annesi Gözde Çelen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, katil zanlısı Mustafa Çelen, jandarma tarafından gözaltına alındı.Genç kadının cansız bedenini Adli Tıp'tan almaya gidenlerden teyze Havva Çelen, "Darp ederek götürmüş. Öncesinde, 'Sana 3 hak veriyorum. Ya denize atıp kendini öldüreceksin, ya benimle geleceksin ya da Yalova'ya annene gideceksin' demiş" şeklinde konuştu. Dayı Caner Çukurlu ise "Bu cinayeti, planlayarak işledi. Kadın cinayetleri son bulsun istiyoruz. İdam gelecekse gelsin de bu son olsun. O çocuklar şimdi ne yapacak? Baba cezaevinde, anne toprağın altında. Onlar için de zor" dedi. Gözde Çelen'in cenazesi, dün memleketi Yalova'nın Subaşı köyünde ikindiye müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 11 yıldır evli olan çiftin uzaktan akraba oldukları, ailelerinin karşı çıkmasına rağmen severek evlendikleri öğrenildi.GÖZDE Çelen'in önceki dönem AK Parti Çekmeköy Kadın Kolları Mahalle Başkanlığı görevini yürüttüğü bildirildi. Çekmeköy Kadın Kolları Başkanlığı, sosyal medyada paylaştığı mesajında, "Kadın cinayetleri son bulsun. Önceki dönemde Mimarsinan Mahalle Başkanımız kıymetli Gözde Çelen, eşi tarafından vahşice katledilmiştir. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Tüm teşkilatımızın başı sağolsun" denildi.