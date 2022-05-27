‘Kadınlar susmasın’

Adana'da, babasının rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'dan gelen Fide Uyarlar'ı (42) alıkoyup taciz ve darp eden Gökhan Kızılyer (45) tutuklanırken, şiddet mağduru kadın hâlâ olayın şokunu yaşıyor. 11 aydır kâbus dolu günler yaşadığını anlatan Fide Uyarlar, "Sadece arkadaş olmuştum. Kurtulmak istedim ama peşimi bırakmadı. Yaşadığım olaylar yüzünden psikolojim bozuldu. Yaptıkları aklıma geldiği zaman ağlıyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Bana işkence yaparken, taciz ederken, 'Ben cezaevine girmem' diyordu. Ama adalet yerini buldu. Şimdi cezaevinde. Eğer benim yaşadıklarım medyada çıkmasaydı, saldırgan tutuklanmayacaktı. Yine ifadesi alınıp serbest kalacaktı. O zaman belki de benim ölüm haberim yapılacaktı. Kadınlar hiçbir zaman korkmasın ve boyun eğmesin" dedi.