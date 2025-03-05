Kadınlara yatılı rehabilitasyon imkânı sağlanan ilk merkez

Yeşilay'ın ülke genelinde hizmet veren üçüncü rehabilitasyon merkezi olan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, kamu ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve Kayserili iş insanlarının desteğiyle inşa edildi. Yaklaşık 9 bin 97 metrekare kapalı alana sahip merkezde, danışanlar 6 ay tedavi görebilecek. Kadın bağımlılara yatılı rehabilitasyon imkânı sağlayan ilk merkez olan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde, kişilerin bağımlılıktan kurtulup yeni bir hayata adım atmaları hedefleniyor. Ücretsiz ve gizlilik odaklı hizmet verecek olan merkezde, danışanlara hobi ve mesleki atölyelerle yeni hobiler kazandırılacak.