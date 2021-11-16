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Giriş Tarihi: 16.11.2021

KADINLARDAN BAŞAK ÇIĞLIĞI: KORKUYORUZ

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
KADINLARDAN BAŞAK ÇIĞLIĞI: KORKUYORUZ

Yok yere hayattan koparılan Başak’ın katledildiği nokta, karanfillerle donatıldı... STK üyesi çok sayıda kadın, caninin gerekli cezayı alması için eylem düzenledi

İstanbul Ataşehir'de, Can Göktürk Boz tarafından kılıçla canice öldürülen Başak Cengiz'in (28) katledildiği noktaya karanfil bırakan kadınlar, genç yaşında hayattan koparılan Başak'ı andı.



Ankara'da ikamet eden ve bir proje için İstanbul'a gelen mimar Başak Cengiz, Ataşehir ilçesi Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde geçen salı akşamı kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen katil zanlısı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıçlı saldırısında vahşice katledilmişti. Cinayetin işlendiği sokakta bir araya gelen çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'na (STK) üye kadınlar, Boz'un gerekli cezayı alması için eylem düzenledi.



Karanfil Sokak'ta toplanan yüzlerce kişi, ellerinde öldürülen genç kadının posteri ile taşıdıkları çeşitli pankart ve dövizlerle Cengiz'in katiline ve kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Cinayetin işlendiği sokakta oturan mahalle sakinlerinin de destek verdiği eylemde, çeşitli STK'lar ve vatandaşlar kadın cinayetlerinin bir daha yaşanmaması adına sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirdi.


Zanlı Boz'un evi, ilk kez görüntülendi. Duvardaki "Herkes katil" yazısı dikkat çekti.

'DEHŞETE DÜŞÜRDÜ'
Cinayetin işlendiği kaldırımdan geçerken endişe duyduğunu söyleyen iş kadını Duygu Balaban, "Bu mahallede şirket sahibiyim ve ben de aynı kaldırımdan defalarca yürüdüm, geçtim. Bu korkunç olay biz kadınları dehşete düşürdü. Toplum arasında korku yaşamadan hayatımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.



SÜMEYYE ERDOĞAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başak Cengiz'in Ankara'daki ailesine taziye ve destek ziyaretinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Bayraktar, anne Beyhan Cengiz'e Kuran-ı Kerim hediye etti. Bayraktar, hukuki süreci takip ettiklerini ve davaya müdahil sıfatıyla katılarak olayın failinin en ağır şekilde cezalandırılması amacıyla çalışacaklarını dile getirdi. ANKARA - Hayrettin ŞAŞMAZ

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KADINLARDAN BAŞAK ÇIĞLIĞI: KORKUYORUZ
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