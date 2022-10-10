İstanbul Kartal'da yaşayan Tuba Turanoğlu Topal, yaklaşık 15 yıldır Direksiyon Usta Eğitmeni olarak B sınıfı ehliyet almak isteyenlere direksiyon dersi veriyor. Kamyon, TIR ve otobüs kullanmak isteyen adayların da ehliyet alması için direksiyon dersi veren eğitmen Tuba Turanoğlu Topal çalışmasını SABAH'a anlattı:Tuba Turanoğlu Topal, "Ağır vasıta direksiyon eğitimine gelen adaylar kimin ders vereceğini sorduklarında 'Buradayım' diyorum. Adaylar bazen gerçekten TIR'ı kullandığımı anlamak için sürmemi istiyor. Sürdüğümü görünce şaşırıyorlar" dedi.Adaylara 7 gün 2'şer saat eğitim verdiğini belirten Turanoğlu; "Yapamadıklarında 'Sizden çok utanıyoruz, kadın halinizle parmağınızda oynatıyorsunuz' diyorlar. İşimi severek yaptığım için bana hiç zor gelmiyor. Bilakis zevkle yapıyorum. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor" şeklinde konuştu.Trafikte TIR eğitim verirken diğer sürücülerin dikkatini çektiğini belirten Turanoğlu, "Tekrar dönüp bakıyor. Alkışlayanlar, ıstlık çalanlar oluyor. Elinde telefon ile hanımefendi bir selfie çekilebilir miyiz diyorlar ve çekiliyoruz. Biz kadınların gücü her şeye yeter" ifadelerini kullandı.