Haberler Yaşam Haberleri Kadınların gücü her şeye yeter
Giriş Tarihi: 10.10.2022

Kadınların gücü her şeye yeter

15 yıllık direksiyon eğitmeni Tuba Turanoğlu Topal: “Trafikte TIR eğitimi verirken görenler, tekrar dönüp bakıyor. Hatta selfie çektirmek isteyen bile çıkıyor

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Kadınların gücü her şeye yeter
İstanbul Kartal'da yaşayan Tuba Turanoğlu Topal, yaklaşık 15 yıldır Direksiyon Usta Eğitmeni olarak B sınıfı ehliyet almak isteyenlere direksiyon dersi veriyor. Kamyon, TIR ve otobüs kullanmak isteyen adayların da ehliyet alması için direksiyon dersi veren eğitmen Tuba Turanoğlu Topal çalışmasını SABAH'a anlattı:

"İLK BAŞTA İNANMIYORLAR"
Tuba Turanoğlu Topal, "Ağır vasıta direksiyon eğitimine gelen adaylar kimin ders vereceğini sorduklarında 'Buradayım' diyorum. Adaylar bazen gerçekten TIR'ı kullandığımı anlamak için sürmemi istiyor. Sürdüğümü görünce şaşırıyorlar" dedi.



Adaylara 7 gün 2'şer saat eğitim verdiğini belirten Turanoğlu; "Yapamadıklarında 'Sizden çok utanıyoruz, kadın halinizle parmağınızda oynatıyorsunuz' diyorlar. İşimi severek yaptığım için bana hiç zor gelmiyor. Bilakis zevkle yapıyorum. Derslerimiz çok eğlenceli geçiyor" şeklinde konuştu.

"TRAFİKTE ALKIŞLAYANLAR OLUYOR"
Trafikte TIR eğitim verirken diğer sürücülerin dikkatini çektiğini belirten Turanoğlu, "Tekrar dönüp bakıyor. Alkışlayanlar, ıstlık çalanlar oluyor. Elinde telefon ile hanımefendi bir selfie çekilebilir miyiz diyorlar ve çekiliyoruz. Biz kadınların gücü her şeye yeter" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Son dakika: İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama! Vali acı haberi duyurdu: 3 kişi hayatını kaybetti
TOKİ arsa başvuru ekranı ve şartları 2022: e-Devlet ile TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir, arsa fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: 2022 Sözleşmeliye ve taşerona kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı ve başvuru şartları neler? 2022-2023 KYK başvuruları için gözler GSB KYK duyuruda!
TOKİ kura çekimi ne zaman ve nasıl yapılacak, canlı mı? 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası 1 milyon arsa müjdesi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklayacak
Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a Habip Eksik tepkisi: Asla izin verilmeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınların gücü her şeye yeter
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA