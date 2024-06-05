Kadınların silahlı kavgası kanlı bitti

Düzce'de, aynı apartmanda oturan iki eski arkadaş Seçil Başyurt (45) ve Özlem Alcan'ın (37) tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Başyurt, tabancayla Özlem Alcan'a ateş açarak öldürdü. Olay, saat 18.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevinde tanışan ve tahliye olduktan sonra aynı evde oturan Seçil Başyurt ve Özlem Alcan arasında henüz bilinmeyen nedenle husumet oluştu. Evlerini ayırma kararı alan kadınlardan biri aynı apartmanda bir başka daireye taşındı. Zaman zaman karşılaştıklarında sözlü tartışmalar yaşayan iki kadın arasında dün akşam saatlerinde kavga çıktı. Gerginliğin ardından Seçil Başyurt evinden aldığı tabanca ile Özlem Alcan'a 4 el ateş açıp kaçtı. Bir süre sonra polis merkezine giden Başyurt, Özlem Alcan'ı tabancayla vurduğunu söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Başyurt gözaltına alındı.