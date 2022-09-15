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Giriş Tarihi: 16.9.2022

Kadınların tenis keyfi

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Kadınların tenis keyfi
Erzıncan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin destegiyle Mengücek Gazi Egitim ve Arastırma Hastanesi Bashekimligi ile Obezite Merkezi tarafından hastalara yönelik sportif etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Yanlızbag Yerleskesi'nde bulunan tenis kortuna gelen kadınlar önce ısınma hareketi yaptı. Tenis hocalarının nezaretinde raketleri alıp tenis oynayan kadınlar neseli anlar yasadı. Elif Telli kilo vermek için tenisin güzel bir spor oldugunu kaydetti. Prof. Dr. Emin Murat Akbas, "Hastalarımızı günes altında sosyallesip D vitamini depolayacakları, ruh halimizi düzeltecek spor hakkında farkındalık olusturacak bir etkinlik düzenledik" dedi.

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Kadınların tenis keyfi
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