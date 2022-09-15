Kadınların tenis keyfi

ErzıncanBinali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin destegiyle Mengücek Gazi Egitim ve Arastırma Hastanesi Bashekimligi ile Obezite Merkezi tarafından hastalara yönelik sportif etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Yanlızbag Yerleskesi'nde bulunan tenis kortuna gelen kadınlar önce ısınma hareketi yaptı. Tenis hocalarının nezaretinde raketleri alıp tenis oynayan kadınlar neseli anlar yasadı. Elif Telli kilo vermek için tenisin güzel bir spor oldugunu kaydetti. Prof. Dr. Emin Murat Akbas, "Hastalarımızı günes altında sosyallesip D vitamini depolayacakları, ruh halimizi düzeltecek spor hakkında farkındalık olusturacak bir etkinlik düzenledik" dedi.