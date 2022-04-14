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Giriş Tarihi: 14.4.2022 13:23 Son Güncelleme: 14.4.2022 13:37

Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı

İstanbul’da kadınların videolarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan Cüneyt Riaz yakalandı.

İstanbul Polisi; sokaklarda kadınların videolarını çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçunu işleyen Pakistan uyruklu Cüneyt Riaz Eyüp Sultan İlçesi'nde gözaltına aldı.

Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı | Video

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Cüney Riaz, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Sapığın cep telefonu incelemeye alındı. Cep telefonunda çok sayıda video bulunduğu tespit edildi.

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Kadınların videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık yakalandı
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