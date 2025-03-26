Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller sözleri

İslam dünyası için büyük bir manevi önemi bulunan Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba akşamı kutlanacak. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu özel gecede, müminler ellerini semaya açarak bolca dua ederler. Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte, en güzel, kısa, uzun, dualı ve ayetli mesajlar araştırılmaya başlandı. Sevdiklerinize "Hayırlı Kandiller" ve "Kadir Geceniz Mübarek Olsun" dileklerinizi iletmek isteyenler, bu sayfada çeşitli anlamlı Kadir Gecesi mesajlarına ulaşabilirler. İşte, 2025 yılına özel resimli Kadir Gecesi mesajları ve en güzel kandil dilekleri!

KADİR GECESİ MESAJLARI 2025

Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en içten ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları bu sayfada sizlerle. Yazılı veya resimli olarak, Kadir Gecesi mesajlarını indirip, Whatsapp, Facebook veya SMS ile kolayca gönderebilirsiniz.