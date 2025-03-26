Kadir Gecesi mesajları ve sözleri! 2025 En güzel, Dualı, Ayetli, Hadisli Kadir Gecesi mesajları ile Hayırlı Kandiller sözleri

İslam dünyası için büyük bir manevi önemi bulunan Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba akşamı kutlanacak. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu özel gecede, müminler ellerini semaya açarak bolca dua ederler. Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte, en güzel, kısa, uzun, dualı ve ayetli mesajlar araştırılmaya başlandı. Sevdiklerinize "Hayırlı Kandiller" ve "Kadir Geceniz Mübarek Olsun" dileklerinizi iletmek isteyenler, bu sayfada çeşitli anlamlı Kadir Gecesi mesajlarına ulaşabilirler. İşte, 2025 yılına özel resimli Kadir Gecesi mesajları ve en güzel kandil dilekleri!
KADİR GECESİ MESAJLARI 2025
Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en içten ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları bu sayfada sizlerle. Yazılı veya resimli olarak, Kadir Gecesi mesajlarını indirip, Whatsapp, Facebook veya SMS ile kolayca gönderebilirsiniz.
KADİR GECESİ MESAJLARI 2025!
Kadir Gecesi Mesajları 1 "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet!" (Tirmizî, Daavât, 84)
Hayırlı Kadir Geceleri! Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzurla doldursun.
Kadir Gecesi Mesajları 2 "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla!" (Haşr, 10)
Kadir Gecesi Mesajları 3 Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolu olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Kadir Gecesi Mesajları 4"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve mükâfatını umarak ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Savm, 6)
Kadir Gecesi Mesajları 5 - Bugün ettiğimiz her dua, derdimize deva, hastalarımıza şifa gönüllerimize huzur geçmişlerimize rahmet, evimize bereket getirsin.
Kadir Gecesi Mesajları 6 - Bugün ettiğiniz bütün duаlаr göklere yükselip, tek tek kаbul olup üzerinize sаğаnаk gibi yаğsın inşаllаh. Kаdir Geceniz mübаrek olsun.
Kadir Gecesi Mesajları 7 - O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.
Kadir Gecesi Mesajları 8 - Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi Mesajları 9"Allah, bu geceyi bin aydan daha hayırlı kılmıştır." (Kadir Suresi, 3)
Geceniz nurlu, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!
Kadir Gecesi Mesajları 10 "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır."
(Kadir Suresi, 1-3)
Kadir Gecesi Mesajları11 Rabbim, bu mübarek gecede yapılan duaları kabul eylesin. Hayırlı Kadir Geceleri!
Kadir Gecesi Mesajları 12 "O gece, melekler ve Ruh (Cebrail), Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir."
(Kadir Suresi, 4-5)
Kadir Gecesi Mesajları 13 Rabbimiz bizleri affına mazhar eylesin, dualarımızı kabul buyursun. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Kadir Gecesi Mesajları 14"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla!"
(Haşr Suresi, 10)
Bu mübarek gecede edilen tüm dualar kabul olsun. Hayırlı Kadir Geceleri!
DUALI KADİR GECESİ MESAJLARI
Ey çaresizlerin umudu ve her duaya icabet eden yüce tahtın sahibi! Bu mübarek Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle, Ya Rabbi! Hayırlı Kandiller.
Ya Rabbi! Hayatımızı, Kur'an ve Sünnet doğrultusunda, hak dostluğu, takva, azim ve ihsan bilinciyle yaşatmayı nasip et. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.
Allah'ım! Bizleri kin, nefret, hırs, haset, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle dolu, tevazu ve mahviyet içinde kullarından eyle. Hayırlı Kandiller.
Allah'ım! Bize bu gecede bin aydan daha hayırlı olan bereketi nasip ettiğin gibi, ömrümüzü de bin ömürden daha hayırlı kıl. Bizi salihler ile haşreyle. (Amin) Kadir Geceniz Hayırlı Olsun!
Kadir gecesi'nin sabahında, hepimizin günahlardan temizlenmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş kullardan olmamız duasıyla hayırlı kandiller.
Ben Fakir, Sen Rahim Ben Çaresiz, Sen Ehad Ben Ölü, Sen Hayy Ben Muhtaç, Sen Samed Adın Baki, Adın Rezzak Bizi Sensiz bırakma Yarabbi! (Amin) Hayırlı Kandiller.
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.
Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun!
Allah'ım! Geçmişteki ve gelecekteki, gizli ve açık tüm günahlarımı affet! Benim tek ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir Geceniz mübarek olsun.
Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize huzur, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Avuçların geri çevrilmeyeceği o mübarek günde, gecemizi hakkıyla ihya edebilenlerden olmayı nasip et, inşallah.
Gerçek samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlı dille konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçek mutluluğa ulaşırlar. Kadir Geceniz mübarek olsun.
RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI
Kadir Gecesi, yüce Allah'ın rahmetinin kapılarının sonuna kadar aralandığı, duaların kabul olduğu bir gecedir. Gecenin huzurunu ve bereketini her yönüyle hissedebilmek, O'nun huzurunda eğilmek, kalbimizi temizlemek en büyük dileğimizdir. Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Bu gece, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'dir. İmanla, samimiyetle yapılan her dua, gökyüzüne ulaşır. Eller semaya yükseldiğinde, tüm yüreğinizle Allah'tan af dileyin. Zira bu gece, yüce rahmetin kapılarının sonuna kadar açıldığı, günahların affedildiği, kalplerin arındığı gecedir. Kadir Geceniz mübarek olsun, dualarınız kabul!
Kadir Gecesi, sadece bir gece değil, bir ömre bedel bir fırsattır. Kalpleriyle dua eden, gönlünden geçen her dileği Rabbinin huzurunda kabul olan bir gecedir. Gecenin her anı, sonsuz bir rahmetin işareti. Bu mübarek gecede, Rabbimize yönelin, tövbe ve af dileğin. Kadir Geceniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
Kadir Gecesi, Rabbimizin bizlere verdiği bir armağan, bir rahmet gecesidir. Her saniyesi, bin aydan daha kıymetli olan bu gecede, tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle, kalplerinizin huzur bulmasını temenni ederim. Allah, dualarınızı kabul etsin, bu geceyi en güzel şekilde ihya edebilmenizi nasip etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Ey yüce Allah, rahmetinle kapladığın bu geceyi bizlere affedici, bağışlayıcı ve huzur verici kıl. Kadir Gecesi'nin ışığında, gönlümüzdeki tüm karanlıkları aydınlat, kalbimizi huzurla doldur. Bu gece, bin aydan daha hayırlı; bizlere affını, rahmetini sun. Kadir Geceniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.
Kadir Gecesi, bir ömre bedel bir gece, bir anı bile unutulmaz bir hatıra… Bu mübarek gecede, sadece bedeninizi değil, ruhunuzu da arındırın. Allah'a yönelin, samimi kalbinizle af dileyin ve O'na sığının. Kadir Geceniz mübarek olsun, dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun.
Kadir Gecesi'nin feyziyle, ruhumuzu temizleyelim, kalplerimizi arındıralım. Dualarımızın kabul olduğu, hayırlı ve bereketli bir gece geçirmenizi dilerim. Ey Rabbim, bu mübarek gece hürmetine bizleri affet, gönüllerimize huzur ver, kalbimizi nurla doldur. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Bu gece, sadece bin aydan daha hayırlı değil, kalpten edilen duaların semaya yükseldiği bir gecedir. Kadir Gecesi'nin bereketi, gönlümüzü temizler, kalbimizi huzurla doldurur. Allah'a olan yakınlığımızı arttırdığı bu gecede, hep birlikte dua edelim, affımızı dileyelim. Kadir Geceniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun!
Kadir Gecesi, yüce Allah'ın rahmetini en derin şekilde hissettiğimiz, tüm dileklerimizin kabul olduğu bir zaman dilimidir. Geceyi ibadetle, dua ile geçirelim. O'nun rahmetinden nasibimizi alalım. Kadir Geceniz mübarek olsun, bu geceyi en güzel şekilde ihya edebilmeniz dileğiyle.
Kadir Gecesi'nde, bin aydan daha kıymetli olan bu mübarek gecede, kalbimizdeki tüm yüklerden arınalım, dualarımızı Rabbimize yönlendirelim. Her dua bir umut, her gözyaşı bir tövbe, her söz bir niyettir. Allah, tüm dualarınızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!
Kadir Gecesi, duaların semaya yükseldiği, O'nun sonsuz rahmetinin bizlere yöneldiği, gönüllerin huzur bulduğu bir gecedir. Bu geceyi en güzel şekilde geçirebilmek, Rabbimizin huzurunda olmak, O'na olan sevdamızı ve teslimiyetimizi dile getirmek için bir fırsattır. Kadir Geceniz mübarek olsun, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.
Kadir Gecesi, sadece bir gece değil, bir ömre bedel bir fırsattır. Bu mübarek gecede, tüm dileklerimizin kabul olması dileğiyle dualarınızı samimiyetle yapın. Kadir Geceniz mübarek olsun, Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun.
Kadir Gecesi'nde, Allah'a yönelin, O'na olan sevgimizi ve bağlılığımızı dile getirelim. Bu geceyi, bin aydan daha kıymetli kılmak, O'nun rahmetinden nasibimizi almak için bir fırsattır. Kadir Geceniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun!
Kadir Gecesi, bizlere affın kapılarını açan, rahmetin en yoğun şekilde hissedildiği bir gecedir. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirip, Rabbimize yönelmek dileğiyle, Kadir Geceniz mübarek olsun. Allah, tüm dualarınızı kabul etsin.
Kadir Gecesi'nin feyziyle, tüm kalbimizle Allah'a dua edelim. Bu mübarek gecede gönlümüzdeki karanlıkları arındıralım, O'nun affına sığındıralım. Kadir Geceniz mübarek olsun, her dua kabul, her niyet gerçekleşsin.
Kadir Gecesi, sadece bir gece değil, bir hayat fırsatıdır. Kalpten yapılan dualar, Allah'a açılan eller daha da kıymetli olur. Bu mübarek gecede dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!