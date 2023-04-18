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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi
İslam alemi için büyük önem taşıyan ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, tüm yurtta dualarla idrak edildi. 7'den 70'e vatandaşlar camileri doldurdu. Bazı camilerde yer kalmayınca vatandaşlar avluda namaz kıldı. İstanbul'da, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit dinledi ve dualar etti. Hayırseverler, Ayasofya-i Kebir Camii'nde ve Eyüp Sultan Camisi'nde lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata dağıttı.
HATAY: Camilerde programlar düzenlendi. Antakya'daki Asri Mezarlık Kompleks Tesisleri'nde kurulan çadır, ibadet edenlerle dolup taştı.
ŞANLIURFA: Binlerce vatandaş namaz kılıp dua etmek için Balıklıgöl'e akın etti.
ADANA: Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde program düzenlendi.
KARAMAN: Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Aktekke Camisi'nde Kadir Gecesi'ne ulaşmanın multuluğu ve heyecanını yaşadı, dualar etti.
YOZGAT: Tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'nde program düzenlendi.
KIRŞEHİR: Tarihi Ahi Evran-ı Veli, Cacabey ve Hoca Ahmet Yesevi Camilerinde program düzenlendi.
KIRKLARELİ: Hızırbey Cami başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.
BURSA: Ulu Camii, Emir Sultan ve Mihraplı camilerinde programlar düzenlendi.
ESKİŞEHİR: Vatandaşlar Reşadiye Cami başta olmak üzere tüm camilere akın etti.

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Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi
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