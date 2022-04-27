Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi sebebiyle İstanbul'da da camiler doldu taştı. Kadir Gecesi'ni namaz kılarak ve dua ederek geçirmek isteyen binlerce insan camilere akın etti. Vatandaşların akın ettiği camiler doldu. Başta Eyüpsultan, Ayasofya, Büyük Çamlıca, Fatih ve Süleymaniye camileri olmak üzere onlarca caminin vatandaşlar tarafından doldurulduğu görüldü.

CAMİLER VE AVLULAR DOLDU TAŞTI

Cami içlerinde yer kalmayınca avcılarda özel alanlar oluşturuldu. Vatandaşlar oluşturulan alanlara seccade sererek namaz kıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak yapılan duaya eşlik etti. yatsı ezanının okunmasını ardından binlerce insan saf tutarak namazını kıldı

.