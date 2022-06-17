Kadir Gecesi’ndeki skandal fotoğrafa iddianame!

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkenin gündemine oturmuştu. Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Bir grup çalışanın içkili masa ve kadehleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşması büyük tepki görmüştü. Konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

MİZAH AMAÇLI YAPTIĞINI SAVUNDU

Soruşturma kapsamında Pegasus çalışanı Onur T. hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheli ve arkadaşlarının bir mekanda eğlenirken ellerindeki alkol dolu bardaklarla çektikleri fotoğrafı 27 Nisan tarihinde sosyal medyada paylaştığı aktarıldı. Şüphelinin alınan ifadesinde suça konu paylaşımı kendisinin yaptığını, arkadaşının doğum gününü kutlamak için toplandıklarını, paylaşımı sadece arkadaşlarının gördüğünü, mizah amaçlı olduğunu ve islam dinini ya da Kadir Gecesini aşağılamak amaçlı olmadığını söylediği belirtildi.

'DİNİ DEĞERLER' KAVRAMI

Dini değerler kavramına değinilen iddianamede kavramın değer verilen her türlü inancı içerdiğinin altı çizildi. Dini değerlerin aşağılanması ise aşağılama fiilinin insanların barış esasına dayalı hukuk toplumunda yaşadıklarına dair duyguyu zedelemesi veya bu ihtimalin somut şekilde konması şeklinde ifade edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre dinsel görüşler ve inançlar söz konusu olduğunda kamusal bir tartışmaya hiçbir katkısı olmayan başkaları için ucuz saldırı olarak görülebilecek ifadelerden kaçınılması gerektiğini vurgulandı.

KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADIĞI SABİT GÖRÜLDÜ

Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre din ve inanç özgürlüğü söz konusu olduğunda başkasına zarar verecek nitelikteki söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiğinin aktarıldığını iddianamede, Kadir Gecesi'nin İslam dinine inananlar açısından özel görüldüğünün kuşkusuz olduğu, şüphelinin Kadir Gecesi'nde paylaştığı fotoğrafla kutsal değerleri aşağıladığının sabit olduğu ve şüphelinin eyleminin toplum barışını bozmaya elverişli olduğu anlatıldı.

1 BUÇUK YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüpheli Onur T.'nin üzerine atılı suçu işlediğinin somut görüldüğü iddianamede şüphelinin 'Halkın bir kesininin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.