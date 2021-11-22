Kadir İnanır’ın doktorlarından açıklama

Türk oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca İlçesinde bir anda rahatsızlanması sonucu, ambulansla 20 Kasım tarihinde Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavileri devam ederken doktorlarından son sağlık durumunun iyi olduğu açıklaması yapılmıştı.

Hastanenin bugün yaptığı son açıklamada ise Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten açıklamada, "Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.