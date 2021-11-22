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Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:14 Son Güncelleme: 22.11.2021 09:19

Kadir İnanır'ın doktorlarından açıklama

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kadir İnanır’ın doktorlarından açıklama

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Kadir İnanır'ın tedaviye alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi, sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada; akşam saatlerinde ameliyata alınan İnanır'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği kaydedildi.

Türk oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca İlçesinde bir anda rahatsızlanması sonucu, ambulansla 20 Kasım tarihinde Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavileri devam ederken doktorlarından son sağlık durumunun iyi olduğu açıklaması yapılmıştı.

Hastanenin bugün yaptığı son açıklamada ise Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten açıklamada, "Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kadir İnanır'ın doktorlarından açıklama
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