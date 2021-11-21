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Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:52 Son Güncelleme: 21.11.2021 13:08

Kadir İnanır’ın doktorlarından durumu hakkında açıklama geldi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kadir İnanır’ın doktorlarından durumu hakkında açıklama geldi

Kadir İnanır’ı sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan’dan İnanır’ın son sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Türk oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca İlçesinde bir anda rahatsızlanması sonucu, ambulansla Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam ederken, Kadir İnanır'ı sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Kutluhan ve Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan'dan son sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İnanır'ın felç durumunun olmadığını belirterek, "Böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi, uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz." dedi.

Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan ise Kadir İnanır'ın beyin damar tıkanıklığı nedeniyle takip edildiğini, birkaç gün geçmeden bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

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Kadir İnanır’ın doktorlarından durumu hakkında açıklama geldi
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