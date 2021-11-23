Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Türk oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca İlçesinde bir anda rahatsızlanması sonucu, ambulansla 20 Kasım tarihinde Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavileri devam ederken doktorlarından son sağlık durumunun iyi olduğu açıklaması yapılmış ardından da klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Ameliyatı başarılı geçen ve yoğun bakımda tedavi süreci devam eden İnanır'ın son sağlık durumu hakkında tedavisinin iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu, yemek yediği ve konuşmaya başladığı belirtildi. İnanır'ın yakın zamanda özel odaya çıkartılacağı öğrenildi.