Haberler Yaşam Haberleri Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:26 Son Güncelleme: 23.11.2021 16:30

Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu, yemek yemeye ve konuşmaya başladığı belirtildi. Ayrıca İnanır’ın yakın zamanda özel odaya çıkartılacağı öğrenildi.

Türk oyuncu ve yönetmen Kadir İnanır, Muğla'nın Ortaca İlçesinde bir anda rahatsızlanması sonucu, ambulansla 20 Kasım tarihinde Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavileri devam ederken doktorlarından son sağlık durumunun iyi olduğu açıklaması yapılmış ardından da klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı bilgisi paylaşılmıştı. Ameliyatı başarılı geçen ve yoğun bakımda tedavi süreci devam eden İnanır'ın son sağlık durumu hakkında tedavisinin iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu, yemek yediği ve konuşmaya başladığı belirtildi. İnanır'ın yakın zamanda özel odaya çıkartılacağı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müslüme'nin ölümünde son dakika haberi: Şok sözler çarpıcı detay! Herkes onu ararken...
Son dakika: Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada
Son dakika: Bulgaristan’da trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: Destek doğrudan işçinin hesabına yatacak!
Altın gram fiyatı yeni tarihi rekorunu kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın 23 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
136 ünlü diken üstünde! Tapuda skandal!
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Son dakika: Trabzonspor için flaş sözler! "Galiba bu yıl..." Vitor Hugo-Dicko pozisyonu için ne dediler?
Müslüme neden ve nasıl öldü, Müslüme'ye ne oldu? Tüm Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA