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Giriş Tarihi: 13.2.2022 09:07 Son Güncelleme: 13.2.2022 09:54

Kadir Topbaş ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kadir Topbaş ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programla 2004 -2017 yılları arasında 13 yıl boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yapan Kadir Topbaş ölümünün birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ölümünün birinci yıl dönümünde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programla Fatih Camii Haziresi'nde bulunan kabri başında anıldı.

Sabah namazına müteakip Fatih Camii'nde Topbaş için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Yapılan duaların ardından camide bulunanlar caminin haziresindeki Topbaş'ın kabri başında dua etti.

İL BAŞKANI VE BELEDİYE BAŞKANLARI KATILDI

Anma programına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

"İSTANBUL'A BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

Kadir Topbaş'ın birinci ölüm yıl dönümü hakkında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, "Kadir ağabeyimiz, hakikaten İstanbul'umuza ve Türkiye'mizde iz bırakıp giden başkanlarımızdan birisi oldu. Ayrıca bizim camiamız açısından da sadece belediye başkanlığıyla değil ondan önce yaptığı hizmetlerle de başkanlık dışı, yaptığı görevle de gösterdiği örneklikle de çok güzel hizmetlere imza atan bir başkanımızdı, Kadir abimizdi. Fatih Cami'mizin hazinesindeyiz. Camimize adını veren, İstanbul'umuzu fetheden, Fatih Sultan Mehmet Han'ımızın kabri de arkamızda, ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. İstanbul'un ağabeyi ve beyefendisi olarak görevini en güzel bir şekilde yerine getirerek İstanbul'umuzun her alanda sağlıkta, kültürde, eğitimde, ulaşımda erişilebilirlik alanında Türkiye'nin değil sadece, metropoller arasında da hak ettiği değeri almasına en büyük katkı sunan belediye başkanlarımızdan oldu Kadir Topbaş" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI NASIL OLUR SORUSUNUN CEVABIYDI"

Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığına dikkat çeken Kabaktepe, "Bu vesileyle de güzel bir örneklik teşkil ettiğini de düşünüyorum. Yani hem Türkiye hem dünyasından da bir metropol belediye başkanlığı nasıl olur sorusunu en güzel şekilde hayatında gösterdiğini de düşünüyoruz. Biz inanıyoruz, biliyoruz, bir insanın dünyada yaptığı iş ölümünden sonra da onu takip eder. Güzel işler onun ölümünden sonra da amel defterinin açık kalmasını, hayırlarının devam etmesine vesile olur. Rahmetli Kadir Topbaş abimizin de ömrünü de yaptığı işlerin, vefatından sonra da onu yaşattığını, amel defterini açık tuttuğuna inanıyoruz" diye konuştu.

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Kadir Topbaş ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı
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