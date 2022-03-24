Kadriye Aydemir’i felç bırakmıştı: O caninin cezası belli oldu!



'HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI'



Avukat Ergin, verilen cezada indirim uygulanmadığını söyleyerek, "Karşı taraf yine klasik savunmalarda olduğu gibi müvekkilimin kendisini aldattığını, bu öfke ile eylemin meydana geldiğini söyledi. Ancak mahkeme bu savunmaya itibar etmedi, haksız tahrik indirimi uygulamadığı gibi kamuda iyi hal indirimi olarak değerlendirilen klasikleşmiş 'Pişmanım' deyip de uygulanan indirimi de uygulamadı. Hiçbir indirim uygulanmadan çok süratle karar vermesi nedeniyle de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



'HAYATIMI ELİMDEN ALDI'



Olayın ardından felç olan ve yatağa bağımlı yaşayan Kadriye Aydemir ise verilen ceza ile mutlu olduğunu söyledi. Aydemir, "İnşallah diğer dosyalar ile birlikte daha çok ceza alır ve oradan çıkamaz. Cezasını duyunca mutlu oldum. Ben bir daha ömrüm boyunca yürüyemeyeceğim. Ben yarının hayalini kuramıyorum, akşam ne olacağımı bilmiyorum. Benim hayatımı mahvetti, insana konuşmak yetmiyor, kalkmak istiyor. Çocuklarım geliyor, benden 1 bardak su istiyor onlara su bile veremiyorum. Yaşayan ölü gibiyim ben. Ben bu haldeyken onun 3-5 yıl yatıp çıkması adil değildi. Bana yaptıklarının cezasını orada çeksin. 5 yıl hep sustum, korktum, şimdi korkmuyorum. Korkunun ecele faydası yokmuş, en fazla korkarsan ölüyormuşsun ben bunu yaşadım zaten. 23 yaşındasın, elin, ayağın yok. Bir insan banyo yapmayı özler mi? Ben bunları özledim. Benim hayatımı elimden aldı" dedi.



5 yıl şiddet gördüğünü belirten Kadriye Aydemir, "Benim gibi olan kadınlar susmasın. Doktorlar, 'Biz seni ölür, diye bekliyorduk sen nasıl yaşadın' diyorlar. Allah rızası için onu oradan çıkarmayın. Ben 8 aydır haber izleyemiyorum, kadına şiddet haberleri görünce canım yanıyor. Buradan yalvarıyorum, bizim canımız bu kadar ucuz değil biz canımızı sokaktan bulmadık, ben bunu hak etmedim ki ayaklarımın olmamasını ben istemedim. Camdan bakmak istiyorum, kafamı bile uzatamıyorum. Bu yatak sanki benim mezarım, sadece ağzım var konuşabiliyorum. Emine Bulut öldürüldü, televizyon izlerken ağladım, 'Yazık pislik adam, kadını öldürmüş dedim'. Bana dedi ki 'Kadın hak etti ki adam bunu yaptı'. Ben de böyle bir sonumun olacağını biliyordum; ama böyle düşünmemiştim. İndirim asla vermeyin. Çıkarsa yine aynısını yapar, yalvarıyorum hiçbiri çıkmasın, hiçbir kadın ölmeyi de yatalak kalmayı da hak etmiyor" dedi.