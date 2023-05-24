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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Kafa attığı adam hayatını kaybetti

Kafa attığı adam hayatını kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde Erkin Karaaslan (56) ile Caner Zerayalp (39) arasında 17 Mayıs'ta sokakta kavga çıktı. Karaaslan'a kafa attıktan sonra yumruklayan Zerayalp, olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından yerde yatarken bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Karaaslan, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan Zerayalp ifadesinde "Kuzenimin yanına gitmiştim. Daha önceden tanımadığım Erkin bana bakmaya başladı. Ben de neden baktığını sordum. Küfretti ve üzerime yürüdü. Ben de kafa atıp yumrukladım" dedi. Şüpheli tutuklandı. Ziya RAMOĞLU/SABAH

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Kafa attığı adam hayatını kaybetti
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