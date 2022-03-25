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Giriş Tarihi: 25.3.2022 22:04 Son Güncelleme: 25.3.2022 22:11

Bolu'da acı olay! Kafa üstü düştü: 5 saat sonra hayatını kaybetti

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’da acı olay! Kafa üstü düştü: 5 saat sonra hayatını kaybetti

Bolu'nun Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde iş yeri bulunan genç iş adamı Suat Karslıoğlu, iş yerinin çatısını onarmak isterken kafa üstü aşağıya düştü. Karslıoğlu’nun yaşam mücadelesi 5 saat sürdü.

Acı olay saat 16.30 sıralarında Bolu Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin çatısının akması nedeniyle yaklaşık 7 metrelik iş yerinin çatısına çıkan genç iş adamı Suat Karslıoğlu plastik çatının kırılması üzerine bir anda kafa üstü yere çakıldı ve kanlar içerisinde kaldı.

Olayı gören komşuları hemen Karslıoğlu'nun yanına giderek kafasına bandajlarla müdahale ederek kanı durdurmaya çalıştılar. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Karslıoğlu'nu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırarak, tedavi altına aldılar.

Genç işadamı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevenlerini büyük üzüntüye boğan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu'da acı olay! Kafa üstü düştü: 5 saat sonra hayatını kaybetti
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