Bolu’da acı olay! Kafa üstü düştü: 5 saat sonra hayatını kaybetti

Acı olay saat 16.30 sıralarında Bolu Köroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin çatısının akması nedeniyle yaklaşık 7 metrelik iş yerinin çatısına çıkan genç iş adamı Suat Karslıoğlu plastik çatının kırılması üzerine bir anda kafa üstü yere çakıldı ve kanlar içerisinde kaldı.
Olayı gören komşuları hemen Karslıoğlu'nun yanına giderek kafasına bandajlarla müdahale ederek kanı durdurmaya çalıştılar. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Karslıoğlu'nu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırarak, tedavi altına aldılar.
Genç işadamı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevenlerini büyük üzüntüye boğan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.