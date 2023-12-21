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Giriş Tarihi: 21.12.2023

‘Kafama ve göğsüme de sıkmak istedi

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‘Kafama ve göğsüme de sıkmak istedi
Küçükçekmece Yeşilova Esnaf Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ulaş, önceki gün tesis binasındaki odasında otopark işletmeciliği yapan kiracısının yakını tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağına 3 kurşun isabet eden Ulaş, tedavisinin ardından SABAH'a konuştu. Ulaş, "Tesisimizin altında 23 araçlık otopark var. Orayı Barış K.'ya kiraya verdik. Bir süre sonra otoparkın altını yıkama yapmak istediklerini söyledi.



'Belediye izin vermiyor, izin alın yapın' dedim. Barış'ın amcası olduğunu söyleyen Levent K. tesise gelerek 'Ben buranın sahibiyim. Bu kulübü size mezar yapacağım' sözleriyle beni tehdit etti. Ardından silahını çekip 9 el ateş etti. 3'ü ayağıma isabet etti. Kafama ve göğsüme doğru da tetiğe bastı. Mermisi bitmiş olacak ki istediğini yapamadı. Sonra kaçtı" dedi. Öte yandan Levent K. gözaltına alındı.

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‘Kafama ve göğsüme de sıkmak istedi
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