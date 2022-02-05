Aracıyla ezmeye kalkan, balkondayken ateş açan eski sevgilisinin serbest bırakıldığını söyleyen Hasret öğretmen, “Tutuklanması için savcılığa kafamda kurşunla mı geleyim” dedi
Iğdır'da, rehber öğretmen olarak görev yapan Hasret Kesip (24), dini nikâhla birliktelik yaşadığı Yusuf Çakmaz'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılıp ailesinin yanına döndü. Ancak eski sevgilisinin tehditleri nedeniyle başladığı tüm işlerden çıkarıldı. Hemen her gün, genç kadının kapısının önüne gidip tehditler savuran Çakmaz, bir defasında aşağıya çağırdığı genç kadını, otomobiliyle ezmeye çalıştı. Hasret Kesip, yanında bulunan kardeşinin durumu fark edip kolundan çekmesiyle ölümden kurtuldu. Bununla da yetinmeyen Çakmaz, sokaktan balkondaki Hasret Kesip'i, tabancayla ateş ederek, öldürmeye çalıştı. Kesip'in şikâyetiyle, yine evin önüne gelince gözaltına alınan Çakmaz, ertesi gün sevk edildiği savcılıktan serbest kaldı.
TEHDİTLERİ SÜRÜYOR
Duruma isyan eden Hasret Kesip, "Serbest bırakıldıktan sonra defalarca başka bir numaradan aradı, cevap vermedim. Biliyorum yine gelecek, yatağımda titriyorum. Savcıya gidip, 'Tutuklanması için kafamda kurşunla mı gelmem lazım' dedim. Yeterli delil olursa tutuklayabileceklerini söyledi. Vali yardımcısıyla da görüştüm. Tutanaklarda her şey var. Daha ne gerekiyor? Yine tehdit mesajları geliyor. 'Senin kafanı koparacağım', 'Seni öldürmem, gider babanı öldürürüm' ya da 'Baban veya kardeşin beni öldürür, ben mezara onlar hapse girer' diye mesajlar geliyor. Güvende değilim" dedi.