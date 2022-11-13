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Giriş Tarihi: 13.11.2022 11:19 Son Güncelleme: 13.11.2022 12:03

Kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü

Antalya’nın Demre ilçesinde çiftçilik yapan Erdoğan Kolak (51) sokak ortasında başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü. Korkunç cinayetin ardından polis kamera kayıtlarından katilin isminin belirlendiğini söyledi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü

Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta başından yaralı halde Erdoğan Kolak'ı görenler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ambulans ile Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kolak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS KATİLİ TESPİT ETTİ

Yaşananların ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı. İşyeri kameralarını inceleyen ekipler evli ve 2 çocuk babası Erdoğan Kolak'ı öldüren kişinin ismini belirledi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Kolak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Demre'ye götürüldü. Yakınları olay hakkında bilgilerini olmadığını sadece başına vurularak öldürüldüğünü bildiklerini söylediler.

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Kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldü
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