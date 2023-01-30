Haberler Yaşam Haberleri Kafasını çevirince kurtuldu
Giriş Tarihi: 31.1.2023

Kafasını çevirince kurtuldu

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kafasını çevirince kurtuldu
İstanbul Kadıköy'de bir restoranda Aralık 2021'de kız arkadaşı Demet S.'ye (38) 20 santimetre mesafeden tek el ateş eden Tolga Ergen (44) hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde, ikili bir süre konuştuktan sonra Demet S.'nin kafasını masaya koyduğu sırada Ergen cebinden silahını çıkardı. Ardından masanın altında doldur-boşalt yaptı. Demet S.'nin kafasını kaldırıp sola çevirdiği esnada Ergen silahı doğrultup ateş etti. Demet S.'nin tam ateş esnasında tesadüfen kafasını çevirmesi hayatını kurtardı. Kadının öldüğünü sanan Ergen masadan kalkıp gitti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
Cizre’ye kadın eli değdi
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Son dakika | Denizli'de emekçi kadınlarla buluşma! Başkan Erdoğan: İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı
Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu! Galatasaray'daki geleceği çok konuşuluyordu...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bakan Kurum, Türkiye'nin ilk yerli ve milli asansör fabrikası açılışında konuştu
6'lı masada adaylık krizi büyüyor! 13 Şubat çıkmazında yeni perde: Böyle bir bilgi mevcut değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Kafasını çevirince kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA