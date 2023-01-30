Kafasını çevirince kurtuldu

İstanbul Kadıköy'de bir restoranda Aralık 2021'de kız arkadaşı Demet S.'ye (38) 20 santimetre mesafeden tek el ateş eden Tolga Ergen (44) hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde, ikili bir süre konuştuktan sonra Demet S.'nin kafasını masaya koyduğu sırada Ergen cebinden silahını çıkardı. Ardından masanın altında doldur-boşalt yaptı. Demet S.'nin kafasını kaldırıp sola çevirdiği esnada Ergen silahı doğrultup ateş etti. Demet S.'nin tam ateş esnasında tesadüfen kafasını çevirmesi hayatını kurtardı. Kadının öldüğünü sanan Ergen masadan kalkıp gitti.