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Giriş Tarihi: 1.1.2025 16:45 Son Güncelleme: 1.1.2025 16:47

Kafasını pres makinesine kaptıran işçi öldü

Konya'da çalıştığı iş yerinde kafasını pres makinesine kaptıran 25 yaşındaki işçi Hamza Baran, feci şekilde hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kafasını pres makinesine kaptıran işçi öldü

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İşçi Hamza Baran pres makinesinde çalıştığı esnada kafası makineye sıkıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mesai arkadaşları durumu fark edince hemen makineyi kapatıp, Baran'ı kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler yapılan kontroller sonucu Hamza Baran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kafasını pres makinesine kaptıran işçi öldü
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